√3-4 плиз позарез как надо
Математика
√3-4 плиз позарез как надо
Ответ(ы):
Гость:
3 а) 2.8 б) 0.69 в) 24 4 а).......<....... б).......=.......
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