Кем и при соблюдении каких условий может быть подана жалоба в Конституционный суд РФ? плииз оочень надо до завтра!!

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В соответствии со статьей 96 Федерального Конституционного Закона РФ «О Конституционном Суде РФ, правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе. Ст. 61 данного закона определяет общие требования к обращению гражданина в Конституционный суд Российской Федерации за защитой своих прав. Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Федерации в письменной форме и подписывается управомоченным лицом (управомоченными лицами). В обращении должны быть указаны: 1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, в который направляется обращение; 2) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, отчество); адрес и иные данные о заявителе; 3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за исключением случаев, когда представительство осуществляется по должности; 4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который подлежит проверке, либо участвующего в споре о компетенции; 5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального конституционного закона, дающие право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации; 6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные о подлежащем проверке акте, о положении Конституции Российской Федерации, подлежащем толкованию; 7) конкретные, указанные в настоящем Федеральном конституционном законе основания к рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской Федерации; 8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой на соответствующие нормы Конституции Российской Федерации; 9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к Конституционному Суду Российской Федерации; 10) перечень прилагаемых к обращению документов. Перечень этих документов установлен 38 статьей ФЗ о КС РФ, а именно прилагаются следующие документы: 1) текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции Российской Федерации, подлежащего толкованию; 2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, за исключением случаев, когда представительство осуществляется по должности, а также копии документов, подтверждающих право лица выступать в Конституционном Суде Российской Федерации в качестве представителя; 3) документ об уплате государственной пошлины; 4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изложенных на другом языке.