Чем понравился и не понравился" рассказ В. Г. Короленко "в дурном обществе" В 10 пре??ложениях. Заранее благодарю.

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Мне очень понравилось произведение В. Г. Короленко "В дурном обществе. Особенно я отметила для себя факт о том, что уже в те времена автор указал проблему разделения общества даже в низжих классах. Главный герой данного произведения - это маленький мальчик Вася, у которого умерла мать, а отец ушёл в горе и вообще не обращал на него внимание, разве только на младшую сестрёнку Сонечку, которая обликом напоминала образ его покоенной жены. Как-то раз мальчик заглянул в часовенку и увидел там детей Тыбурция. Они были очень жалкими и мальчик жалел их, носил им подарки, яблоки. Васёк и Маруся жили в нищите, им даже приходилось воровать еду. Но Вася не осуждал их, ведь на то были свои обстоятельства. Когда Маруся заболела, мальчик принёс ей куклу Сони. Девочка обрадовалась, ей даже стало лучше. Но видимо так было велено Богом, она умирает. И только после известия о смерти ребёнка и личного разговора с Тыбурцием отец Васи меняет свой внутренний облик. ОН понимает ради чего нам стоит жить в этом мире. Теперь дети занимают первое место в его сердце. Читая это произведение, я плакала. Мне было очень жалко бедных людей из "дурного общества", прекрасную девочку Марусю, но в тоже время я радовалась за Васю и за его семью. Мне было очень приятно осознавать тот факт, что отец семейства всё-таки изменил своё отношение к жизни.