ЛЮДИ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ. Короче надо привести примеры хороших дел за последний месяц. НЕ МЕНЕЕ 8!

Обществознание

ЛЮДИ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ. Короче надо привести примеры хороших дел за последний месяц. НЕ МЕНЕЕ 8!

Автор: Гость