ЛЮДИ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ. Короче надо привести примеры хороших дел за последний месяц. НЕ МЕНЕЕ 8!

Обществознание
ЛЮДИ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ. Короче надо привести примеры хороших дел за последний месяц. НЕ МЕНЕЕ 8!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1- Я прохожим всегда говорила (говорил) здраствуйте, добрый день и.д.
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