ЛЮДИ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ. Короче надо привести примеры хороших дел за последний месяц. НЕ МЕНЕЕ 8!
Обществознание
ЛЮДИ, СРОЧНО ПОМОГИТЕ. Короче надо привести примеры хороших дел за последний месяц. НЕ МЕНЕЕ 8!
Ответ(ы):
Гость:
1- Я прохожим всегда говорила (говорил) здраствуйте, добрый день и.д.
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