Как относился отец к родному сыну из рассказа "В дурном обществе"
Литература
Как относился отец к родному сыну из рассказа "В дурном обществе"
Ответ(ы):
Гость:
Отец не замечает сына так как он очень грустит по матери
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