Прочитали 1/4 всей книги. Какую часть книги осталось прочитать? Больше или меньше п??ловины книги осталось прочитать? На сколько ?

Математика
Прочитали 1/4 всей книги. Какую часть книги осталось прочитать? Больше или меньше п??ловины книги осталось прочитать? На сколько ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Осталось прочитать 3/4 книги, это в 3 раза больше чем 1/4
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