Прочитали 1/4 всей книги. Какую часть книги осталось прочитать? Больше или меньше п??ловины книги осталось прочитать? На сколько ?

Математика

Прочитали 1/4 всей книги. Какую часть книги осталось прочитать? Больше или меньше п??ловины книги осталось прочитать? На сколько ?

Автор: Гость