Сколько будет: -(-20 + -15)=?

Математика
Сколько будет: -(-20 + -15)=?
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Гость:
- (-20+ (-15)) = - (-35) = 35
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