Разобрать по составу слово ломаются

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Разобрать по составу слово ломаются
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лом - корень, а - суффикс, ют - окончание и ся - суффикс... =)
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