Разобрать по составу слово ломаются
Русский язык
Разобрать по составу слово ломаются
Ответ(ы):
Гость:
Лом - корень, а - суффикс, ют - окончание и ся - суффикс... =)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Два дерева высотой 12 и 7 находится находится на расстоянии 12 м друг от друга между ??х верхушками натянута веревка.Найдите ее длинну
Математика
Прочитали 1/4 всей книги. Какую часть книги осталось прочитать? Больше или меньше п??ловины книги осталось прочитать? На сколько ?
Математика