Довжина відрізка АВ дорівнює 10 см. Дівчина Катя на прямій АВ обирає точку X . Яке на??більше і яке найменше значення може набувати величина |ХА – ХВ| ?

Математика
Довжина відрізка АВ дорівнює 10 см. Дівчина Катя на прямій АВ обирає точку X . Яке на??більше і яке найменше значення може набувати величина |ХА – ХВ| ?
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Ты участвуешь в интернет олимпиаде!!!!ты в 7 классе!!!!! ответ: 8 и 0
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