Дождь стучал по стеклу и разбудил коиа Кущьку.Он потянулся и лениво подошёл к окну.Тут наш кот проснулся.Начал ловить лапой капли.А они не ловятся!Прыгает,хватает,а капель нет.Удивляется глупый кот.Где капли? ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАД...
Русский язык
Дождь стучал по стеклу и разбудил коиа Кущьку.Он потянулся и лениво подошёл к окну.Тут наш кот проснулся.Начал ловить лапой капли.А они не ловятся!Прыгает,хватает,а капель нет.Удивляется глупый кот.Где капли? ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.1.Определи,сколько предложений в тексте.2.Определи тему текста.3.Озоглавь текст.4.Объясни правописание безударных гласных и согласных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тексте 7 предложений Тема текста-о чём или о ком говориться в тексте. В данном тексте говориться о коте, тема текста-кот. Игра с каплями дождя.
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