Dragon soup перевод текста

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СУП ДРАКОНА. Было королевство и в нём жил король. Король был очень толстым, потому что он любил поесть. Он начинал свой день с плотного завтрака в 8 часов и перекусывал в 10 часов, и у него был большой обед в 12. Затем он смотрел игру в теннис или наблюдал за лошадьми, а затем у него был небольшой перекус в 2 часа дня. В 4 часа он ел бутерброды, а в 7 часов вечера он с радостью садился за королевский ужин.У короля была одна проблема: ему хотелось вносить изменения в каждое блюдо. Вот почему все его повара оставляли его, им не нравилось измененять все свои рецепты.Однажды король сказал: "Мы собираемся провести конкурс, и тот кто скажет мне самый необычный рецепт, сможет стать королевским поваром!" На следующий день все люди, которые думали, что они хорошие повара пришли к замку короля. Один молодой человек увидел, что длинная очередь стоит у замка короля и узнал о королевском конкурсе. Он узнал о проблеме, которая у поваров была с королем. Им не нравилось, что король говорил им, что делать, клал в кастрюли разные вещи и сам готовил. Поэтому, молодой человек подумал немного и встал в очередь.Во второй половине дня он, наконец, вошел во дворец. "Как твое имя и какой твой рецепт?" - король спросил. "Я Клаус Динкельспайс, Ваше Величество. У меня есть рецепт супа дракона!" Король сказал: "Это интересно. Что в нем" "Ой, не могу сказать", ответил Клаус. "Это секрет моей семьи" "Понимаю," сказал король, "но если мы сможем достать дракона, ты должен будешь приготовить его для меня. Теперь ты новый королевский повар." Клаус чувствовал себя хорошо. Когда король хотел какое-нибудь блюдо, Klaus спрашивал его: "Ваше Величество, скажите мне, как именно вы хотите это блюдо?" Король был счастлив не только, дать ему наставления, но и с удовольствием сам готовить на кухне. Клаус говорил только: "О-О, я обычно использую тот же метод". Когда блюдо было готово, он говорил: "я благодарю Вас за все ваши указания, сэр. Теперь я могу пригласить Вас на ужин!"Прошло время. Однажды утром король закричал: "Сюрприз! Теперь ты можешь приготовить свой особенный суп дракона. Я даже не собираюсь заходить на кухню. Я помню, что это твой секрет" Солдаты принесли клетку с настоящим драконом. Клаус посмотрел и увидел слезу на щеке дракона. "Вы собираетесь убить меня?" - спросил он. "Поверьте, дракон", - сказал Клаус. "Я не хочу готовить вас. Я просто хотел обмануть короля и показать, что я был поваром. Я не умею готовить никакие супы". "О, это легко", - сказал дракон. "Ты умеешь готовить?" - спросил Клаус. "Ну, я хорошо готовлю", - ответил дракон и Клаус начал улыбаться...В 7 утра король пришел попробовать замечательный суп Клауса из дракона. После четырёх порций он сказал: "Это один из лучших супов, которые я когда-либо ел!" "Видите ли, то, что делает суп дракона настолько необычным, заключается в том, что только дракон сам должен приготовить его! Позвольте мне представить моего помощника!" Клаус позвал дракона и тот пришел, в высоком белом поварском колпаке и в фартуке'Итак, теперь Клаус был счастлив жить в прекрасном дворце не будучи тяжело загруженным. Дракон чувствовал себя хорошо, будучи помощником королевского повара. Но счастливее всех был кухонный помощник. Ему не нужно было теперь разжигать огонь, потому что дракон зажигал его в печи, выпуская огонь из носа!