Дремлет чуткий камыш. Тишь безлюдье вокруг. Не утонет в речке мяч. В дом лесной вер??улся еж. Для больного человека нужен врач, нужна аптека. Любую вещь нужно беречь. над словами с буквами шипящих на конце указывай части речи, ...

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Дремлет чуткий камыш. Тишь безлюдье вокруг. Не утонет в речке мяч. В дом лесной вер??улся еж. Для больного человека нужен врач, нужна аптека. Любую вещь нужно беречь. над словами с буквами шипящих на конце указывай части речи, а над именами существительными -еще и род.

Автор: Гость