Помогите пожалуйста номер 4 и 5

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Номер 4. Допустим, что красильщиков одинаковое количество. 80 - 10 = 70 Тогда на двух мануфактурах работает 70/2 = 35 красильщиков. Изначально на одной мануфактуре было на 10 больше Значит - на одной мануфактуре работает 35 красильщиков, на второй 35 + 10 = 45 красильщиков номер 5 На устройство полотняной мануфактуры ушло х рублей, а на устройство шелковой 2х составим уравнение х + 2х = 150000 3х = 150000 х = 50000 значит на устройство полотняной мануфактуры ушло 50000 рублей, а на шелковой 50000 * 2 = 100000 рублей