Реферат на тему семейство Бобовые пожалуйста очень надо ну ожалуйсиа

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Реферат: Семейство бобовыеСемейство бобовые объединяет огромное количество видов — около 18 тысяч. Это семейство одно из наиболее филогенетически молодых, но очень разнообразных по формам, включает около 490 родов и 12000 видов, широко распространенных от тропиков до холодных районов севера.Крупнейшее подсемейство бобовых – мотыльковые – содержит огромное число культурных (соя, горох), кормовых (люцерна, вика) лекарственных (кассия) и декоративных растений. Немаловажное место в этом подсемействе занимает род Чина.Чина используется в трех направлениях; 1) на зерно как пищевой и главным образом, кормовой продукт, 2) на зеленый корм, выпас и сено и 3) для технических целей.Также чина используется как лекарственное растение. В народной медицине чина луговая известна с давних времен под названиями стрелец-трава и трава-журавка. Издревле использовали чину луговую в качестве отхаркивающего и спазмолитического средства, а также для лечения целого ряда болезней.В переводе с латинское название чины означает очень привлекательная. В роде чина немало декоративных растений, использующихся для создания клумб и бордюров. Также Чина является хорошим медоносом.Порядок бобовые содержит одно семейство бобовые. Семейство бобовые — объединяет 17000-18000 видов и 650 родов. Семейство принято делить на 3 подсемейства: цезальпиниевые, мимозовые, мотыльковые. Крупнейшее семейство мотыльковые.К бобовым принадлежит крупнейший в мире род цветковых растений — астрагал – около 2200 видов; широко известны виды рода клевер, объединяющего 320 видов; акация (Acacia) 1200 тропических и субтропических видов; мимоза (Mimosa) 500 американских тропических видов и другие. После злаков бобовые — важнейшая по практической значимости для человека группа цветковых растений. Бобовые распространены по всему миру, но цезальпиниевые и мимозовые встречаются главным образом в тропиках и субтропиках, где наряду с мотыльковыми составляют важный элемент флоры. В пределах своего ареала бобовые занимают очень разнообразные местообитания.Среди бобовых известны почти все жизненные формы, исключая паразитов и эпифитов. Некоторые древесные представители достигают 60-80 метров высоты и в тоже время существуют крохотные, всего в несколько сантиметров однолетние травы. На корнях значительной части бобовых имеются клубеньки, которые возникают как разрастания паренхимной ткани их корней вследствие внедрения и эндогенного расселения азотфиксирующих бактерий рода ризобиум.Листья бобовых разнообразны, но всегда сложные. Прилистники всегда имеются, однако часто рано опадают, либо иногда сильно разрастаются (горох). Листья и отдельные листочки способны совершать разного рода круговые движения или складываться на ночь.Примеры плодов бобовых :1 – типичный плод вики2 – разламывающийся боб копеечника3 – спирально закрученный боб люцерны4 – односемянной боб эспарцета5 – крылатый одно–двусемянной боб красного сандалового дерева.Многие бобовые — ценные лекарствен­ные растения, например солодки голая и уральская, корни и корневища которых содержат тритерпеновые сапонины и флавоноиды. Кассии остролистная и узко­листная дают так называемый «александрийский лист» — классическое слабительное сред­ство. Многие акации и астрагалы выде­ляют камеди (полисахариды), используемые в технике и медицине. Софора японская — про­мышленный источник получения флавоноида рутина, обладающего Р-витаминной активностью. Многие бобовые высоко декоративны и культивируются как в тро­пиках, так и в странах умеренного климата.Фасоль обыкновеннаяРодовое название — от латинизированного греческого “phaseolos”, что означает — бобы; латинское vulgaris — обыкновенный.Однолетнее травянистое растение с длинным вьющимся стеблем (кустовые формы до 50 см). Листья очередные, тройчатосложные, с маленькими прилистниками. Цветки белого, розового или фиолетового цвета длиной 1—1,5 см, собраны в пазушные кисти. Плод — боб, прямой, сплющенный или почти цилиндрический с 3—7 семенами различной формы и окраски.Родина — Южная Америка. Растение теплолюбиво и засухоустойчиво. Культивируется в европейской части России, на Украине, Кавказе, в Молдове, Узбекистане.