Какие приспособления вне внешнего строения обеспечивают рептилиям наземный образ жизни

Биология
Какие приспособления вне внешнего строения обеспечивают рептилиям наземный образ жизни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когти на лапах (помогают при передвижении по земле, рытью нор или в поисках пищи, а так же рытью углублений для откладывания яиц) У водных-перепонки между пальцами для плавания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Элемент названный в честь материка
Ответить
Английский язык
Перевести на русский psychologist, technical, architect, fight attendant, conductor.
Ответить
Математика
У петры есть 49 синих бусин и одна красная сколько синих бусин нужно убрать, что среди оставшихся синие составляли 90%
Ответить
Русский язык
Помагите умоляю отмечу как лучший ответ
Ответить
Математика
В магазине было 400 килограмм картофеля. Когда часть картофеля продали, то осталось 270 килограмм. Сколько килограммов картофеля продали в магазине
Ответить