Какие приспособления вне внешнего строения обеспечивают рептилиям наземный образ жизни
Биология
Какие приспособления вне внешнего строения обеспечивают рептилиям наземный образ жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когти на лапах (помогают при передвижении по земле, рытью нор или в поисках пищи, а так же рытью углублений для откладывания яиц) У водных-перепонки между пальцами для плавания.
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