Килограмм лимонов стоит 100 целых и одна вторая рублей. Килограмм яблок - 120 целых и ??дна четвёртая рублей. Найти общую стоимость 12 килограмм яблок и 12 килограмм лимонов. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!
Математика
Килограмм лимонов стоит 100 целых и одна вторая рублей. Килограмм яблок - 120 целых и ??дна четвёртая рублей. Найти общую стоимость 12 килограмм яблок и 12 килограмм лимонов. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, сначала краткая форма; Кг лимонов-100½;Кг яблок-120¼;;;Потом действия;1)100+2*1=102(р.)-лимоны;2)120+4*1=124(р.)-яблоки;3)124+102=226(р.)-стоимость;Если неправильно, сорри ;с
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