Килограмм лимонов стоит 100 целых и одна вторая рублей. Килограмм яблок - 120 целых и ??дна четвёртая рублей. Найти общую стоимость 12 килограмм яблок и 12 килограмм лимонов. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!

Математика

Килограмм лимонов стоит 100 целых и одна вторая рублей. Килограмм яблок - 120 целых и ??дна четвёртая рублей. Найти общую стоимость 12 килограмм яблок и 12 килограмм лимонов. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!

Автор: Гость