Признаки приспособленности птиц к полету. Биология! помогите пж
Биология
Признаки приспособленности птиц к полету. Биология! помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) наличие легочных мешков. 2) наличие особо расположенных перьев. 3) наличие специально устроенного хвоста. 4) развитое зрение 5) приспособленность кровеносной системы в частности сердца. 6) самопроизвольное удаление остаток пищи и мочи из кишечника через клоаку, т. е птица не принимает участия в выделениях, а значит ей не надо на это отвлекаться во время полета. 7) крылья.
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