Стих-е о войне хакасских поэтов
Литература
Стих-е о войне хакасских поэтов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед боемНочь тревожна. В траншее не спится. Сам комбат караулы развел. Далеко нам до старой границы, Впереди еще город Орел.Вражьи танки слышны по долине, Мы их ждем – оседлали шоссе. Руки в пушечном сале и глине, И на нас плащ палатки в росе…Третье лето кромешного ада. Гоним недруга с нашей земли, А от славных руин Сталинграда Лишь сегодня к Орлу подошли.Потому нам в траншее не спится, Что не помнить об этом нельзя. Далеко нам до старой границы, Впереди – Белоруссия вся.А за нами – могилы, могилы, Без убитых ни ночи, ни дня… Дай мне, Родина, выстоять силы, Доведи до Победы меня.
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