СРОЧНО ПОМОГИТЕ ДАМ 45 БАЛЛОВ!!! Напишите пожалуйста сочинение-описание! Не меньше 5 строк! Желательно про зиму!!!

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Вот он, приход зимы. Как мне описать эту красоту? Первый снегопад – такой волшебный. Все украшено снежинками: и дороги, и лужайки, и опавшая осенью листва. Но особое волшебство можно встретить в зимнем лесу. Это только на первый взгляд кажется, что здесь царит покой. Вот зайчик сдирает кору с березки. Вот синичка перелетела с одного дерева на другое. Вот белка несет орешек в зубах. Вот снегири, похожие на краснобокие яблоки, важно сидят на ветке. Вдалеке бродит лось с огромными рогами. Где-то рыщут по зимнему лесу в поисках добычи лиса и волк. А ведь многие лесные жителя залегли в спячку. Хомяки, ежи и медведи спят до весны. Да, зимняя природа это красота, и, она, эта красота, проникает и в душу человека. Я призываю любить эту красоту зимы. Ведь не случайно когда-то мудрецом было произнесено: «красота спасет мир".