Чем опасно для человека незнание норм права?
Обществознание
Чем опасно для человека незнание норм права?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незнание закона не освобождает от ответственности. За правонарушение человек понесет наказание, даже если он не знал, что это нарушение.
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