Помогите пожалуйста написать сочинение. Кем быть? План. 1. Мне нравиться професси??. 2. Чем меня привлекает эта профессия? 3. Я буду работать чтобы.... 4. Что для этого надо делать уже сейчас?
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Помогите пожалуйста написать сочинение. Кем быть? План. 1. Мне нравиться професси??. 2. Чем меня привлекает эта профессия? 3. Я буду работать чтобы.... 4. Что для этого надо делать уже сейчас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим ты хочешь стать врачом... P.S. потом напишешь кем ты реально хочешь стать))). Я хочу стать врачом. Врач-интересная и очень ответственная профессия. Я буду работать для того, чтобы спасать жизни или здоровье людей. Сейчас надо уже мне изучать заболивпния
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