Твердые тела передают оказываемое на них давление.... А)в направлении действующей ??илы В)вертикально вниз С)вертикально вверх Д)по всем направлениям
Физика
Твердые тела передают оказываемое на них давление.... А)в направлении действующей ??илы В)вертикально вниз С)вертикально вверх Д)по всем направлениям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) в направлении действующей силы
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