Твердые тела передают оказываемое на них давление.... А)в направлении действующей ??илы В)вертикально вниз С)вертикально вверх Д)по всем направлениям

Физика

Твердые тела передают оказываемое на них давление.... А)в направлении действующей ??илы В)вертикально вниз С)вертикально вверх Д)по всем направлениям

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