На поле (a,b) расположен король. Угрожает ли он полю (c,d)? Нужна программа в паскале
Информатика
На поле (a,b) расположен король. Угрожает ли он полю (c,d)? Нужна программа в паскале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c,d : Byte; Begin Readln(a,b); Readln(c,d); If (abs(a-c)>1) and (abs(b-d)>1) then Write('не '); Writeln('угрожает'); end.
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