2. Напишите программу вычисления в массиве из n элементов, заданных датчиком случа??ных чисел из промежутка от -11 до 14, суммы всех чисел, кратных 3.

Информатика
2. Напишите программу вычисления в массиве из n элементов, заданных датчиком случа??ных чисел из промежутка от -11 до 14, суммы всех чисел, кратных 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие задачи здесь разбирались  уже много раз. Как вариант можно предложить такое решение: //Pascal const n = 100; var a:array[1..n] of integer;   i,s,m:integer; begin   readln(m);   s:=0;   for i:=1 to m do begin     a[i]:=random(26)-11;     if a[i] mod 3=0 then s:=s+a[i];   end;   writeln(s);  end.
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