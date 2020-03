2. Напишите программу вычисления в массиве из n элементов, заданных датчиком случа??ных чисел из промежутка от -11 до 14, суммы всех чисел, кратных 3.

Гость: Гость:

Такие задачи здесь разбирались уже много раз. Как вариант можно предложить такое решение: //Pascal const n = 100; var a:array[1..n] of integer; i,s,m:integer; begin readln(m); s:=0; for i:=1 to m do begin a[i]:=random(26)-11; if a[i] mod 3=0 then s:=s+a[i]; end; writeln(s); end.