Как изменяется климат материка Южная Америка, с севера на юг и с запада на восток. ??очему?
География
Как изменяется климат материка Южная Америка, с севера на юг и с запада на восток. ??очему?
Ответ(ы) на вопрос:
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Наиболее существенный фактор, определяющий изменение климата с севера на юг материка, — географическая широта. Изменение широты территории, начиная от экватора в Южном полушарии, приводит к постепенному изменению количества тепла. Экваториальный и субэкваториальный климаты сменяются на юге умеренным климатом с более ярко выраженными сезонными отличиями. При движении с севера на юг становится холоднее С запада на восток более существенное влияние на изменение климата оказывает рельеф. Анды защищают восточную часть от ветров с Тихого океана и, напротив, мешают проникновению на западное побережье ветров с Атлантического океана. Наличие холодного течения обусловливает крайнюю засушливость прибрежной территории. Пустыня Атакама формировалась именно в условиях жаркого и сухого климата западного побережья Южной Америки в районе тропических широт. При движении с востока на запад становится суше
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