Можно ли определить лицо у глаголов прошедшего времени, которые употреблены в предложении? Например, голуби клевали на крыше. Т.к. подлежащее и сказуемое грамматически связаны, то сказуемое стоит в 3 лице мн. числа? Будет ли эт...
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Можно ли определить лицо у глаголов прошедшего времени, которые употреблены в предложении? Например, голуби клевали на крыше. Т.к. подлежащее и сказуемое грамматически связаны, то сказуемое стоит в 3 лице мн. числа? Будет ли это правильным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да лоооолоололр--т?Эмомали?
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