Склади и запиши миркування 5-6речень.Для чого вирощують рослини ?
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Склади и запиши миркування 5-6речень.Для чого вирощують рослини ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У давні часи люди не вміли вирощувати рослини, тому кочували у пошуках їжї. Згодом навчилися їх вирощувати. Рослини слугують їжею, є кормом для тварин. Дають кисень та очищують повітря від забруднення. Також рослини є будівельним матеріалом, паливом. Деякі мають лікувальні властивості, їх використовують у косметиці. Щоб прикрасити подвір’я та оселі вирощують декоративні дерева чи квіти у вазонах. Також створюють парки у великих містах. Усього не перелічити. Вирощують не тільки існуючі сорти, селекціонери старанно працюють над виведенням нових. Рослини приносять багато користі. Неможливо уявити наше життя без них, тому люди вирощують рослини
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