Сочинение по сказке двенадцать месяцев. В чем близки в чем различны падчерица и королева? Если что,вот план: 1.С.Я.Маршак и его сказка "Двенадцать месяцев" 2.Сравнительная характеристка Падчерицы и Королевы: 1.Черты сходст...

Гость: Гость:

Жила-была падчерица. И не было ей покоя в семье. Мачеха и ее дочь принуждали падчерицу выполнять тяжелейшую черную работу. Все выполняла она безоговорочно. Однажды мачеха поставила перед падчерицей совсем немыслимую задачу. Дело в потом, что королеве захотелось посреди зимы пролесок. Она пообещала тому, кто принесет корзину пролесок, столько золота, сколько в корзине будет цветов. Услышала об этом мачеха и захотела разбогатеть. Но кому поручить собирать пролески зимой? Конечно, падчерице. Вот и отправилась бедняга в заснеженный лес.В лесу девочка увидела костер, вокруг него - людей. Они разрешили падчерице погреться возле костра и выяснили, зачем она пришла в лес. Незнакомцы, с которыми встретилась девочка, были братья-месяцы. В их власти было договориться между собой о том, чтобы средь злой зимы внезапно на один час засияло апрельское солнце. Девочка не просто возвращалась домой с корзиной пролесок, а еще с подарком от Апреля - с волшебным кольцом. Это кольцо и помогло падчерице в лихой час. Увидев замечательный букет пролесок, королева сама захотела отправиться в лес по цветы. Нужное место могла указать только падчерица. Оказавшись в лесу со своей свитой, королева стала свидетелем ряда чрезвычайных событий. Каждый из месяцев демонстрировал один за другим свои способности. Пролески заменялись другими цветами, ягодами, грибами. Шел сильный дождь, налетал ветер, и снова была зима. А потом вышел Январь и спросил, у кого какие желания. Мачеха и дочь захотели шубы. Январь подарил им шубы из собачьего меха, и они превратились в собак. У каждого были свои желания. Лишь падчерица ничего не просила. Она привыкла получать все своим трудом. Братья-месяцы наградили трудолюбивую девушку за ее добрые дела. Каждый дал ей одежду, украшения. Месяцы восхищались ее красотой, добрым, чувствительным сердцем, умелыми руками. Месяцы дали ей также сказочных белых коней, чтобы падчерица с подарками быстрее добралась до дома. И здесь проявились наилучшие качества девушки. Она не смогла оставить без помощи королеву и ее спутников. Предложила место в санях, дала одежду, чтобы не озябли.Эта история поучительная. Никогда не надо ставить себя выше других, зазнаваться, стараться обидеть, разбогатеть за счет другого, так как и в собак превратиться можно, как это произошло с мачехой и ее дочерью.