Помогите срочно В гостях у слов исключениях в корнях рос раст ращ сказка
Русский язык
Помогите срочно В гостях у слов исключениях в корнях рос раст ращ сказка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отросток, росток, вырощенный
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