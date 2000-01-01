10 примеров на дм. м. см. мм.

Гость: Гость:

10 дм + 10 дм= 20 дм 5400 см + 2000см = 7400 см 2м + 27 м = 29 м 15 мм + 257 мм = 272 мм 5 дм + 500 дм = 5005 дм 45м + 4000 = 4045м 56мм + 4 мм = 60 мм 34см + 6 см = 40 см 423 мм + 77 мм = 500 мм 4390см + 5 м = 4890 см