В магазине было 400 килограмм картофеля. Когда часть картофеля продали, то осталось 270 килограмм. Сколько килограммов картофеля продали в магазине

Математика
В магазине было 400 килограмм картофеля. Когда часть картофеля продали, то осталось 270 килограмм. Сколько килограммов картофеля продали в магазине
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400-270=130(кг)- картофеля продали
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