В магазине было 400 килограмм картофеля. Когда часть картофеля продали, то осталось 270 килограмм. Сколько килограммов картофеля продали в магазине

Математика

В магазине было 400 килограмм картофеля. Когда часть картофеля продали, то осталось 270 килограмм. Сколько килограммов картофеля продали в магазине

Автор: Гость