Помагите умоляю отмечу как лучший ответ

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Помагите умоляю отмечу как лучший ответ
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Автор: Гость
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Гость:
Не спеши,торопись делом,не гордись званием,а гордись знанием,учись доброму,родительское,чужой.
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