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Дроб 1 восьмая плюс 4 пятнадцатых
Математика
Дроб 1 восьмая плюс 4 пятнадцатых
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Вот ответ: 1/8 + 4/15=47/120
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