Дроби 1/2 ,1/3 , 2/9 , 5/18 приведите к знаменателю 36

Математика
Дроби 1/2 ,1/3 , 2/9 , 5/18 приведите к знаменателю 36
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