Дуб+дуб+дуб+...+дуб=роща.Какое наибольшее число дубов может быть в роще.
Математика
Дуб+дуб+дуб+...+дуб=роща.Какое наибольшее число дубов может быть в роще.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноль быть может. ДУБ=102, РОЩА=9486. ДУБов может быть в РОЩЕ 93 штуки.
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