Реши задачу пояснив решение схемой. Трое друзей играли в шашки и сыграли всего три партии. Сколько партий. Сколько партий сыграл каждый, если все сыграли одинаковое число партий? 2) ответь на вопрос: «Сколько партий сыграют чет...

Математика
Реши задачу пояснив решение схемой. Трое друзей играли в шашки и сыграли всего три партии. Сколько партий. Сколько партий сыграл каждый, если все сыграли одинаковое число партий? 2) ответь на вопрос: «Сколько партий сыграют четверо друзей если каждый сыграет с каждым один раз?»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 6 партий  Обозначим 4 игроков разными буквами (А, Б, В, Г)  А+Б (Артем играл с Борисом) А+В (Артем играл с Валей) А+Г (Артем играл с Гошей) Б+В (Борис уже играл с Артемом и Валей)  Б+Г (Борис уже играл с Артемом и Гошей) В+Г (Валя уже играл с Артемом, Борисом и Гошей) Следовательно, ответ 6.  1) Получается, что три, т.к. каждый играл со всеми игроками, кроме себя. 
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