Минус 19двацатых ,плюс 4/25
Математика
Минус 19двацатых ,плюс 4/25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-19/20 +4/25 - на + даёт - соответственно : 19/20-4/25=95/100-20/100=75/100=15/20=3/5 Ответ:3/5
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