По одну стороны от прямой даны точки AB,на расстояниях 10 и 20 М. найдите расстояние о?? середины отрезка AB до прямой

Математика

По одну стороны от прямой даны точки AB,на расстояниях 10 и 20 М. найдите расстояние о?? середины отрезка AB до прямой

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