По одну стороны от прямой даны точки AB,на расстояниях 10 и 20 М. найдите расстояние о?? середины отрезка AB до прямой
Математика
По одну стороны от прямой даны точки AB,на расстояниях 10 и 20 М. найдите расстояние о?? середины отрезка AB до прямой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построим перпендикуляр к прямой CD и соединим точки AB, тогда получим трапецию. проведем среднюю линию трапеции MN. По свойству ср. линии трапеции MN= (AB+BC)/2 = (10+20)/2 = 15
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Математика