Гость: Гость:

Весть о кистенёвском пожаре гремит по всему околотку. На пропавшего Дубровского падает сильнейшее подозрение. Вскоре становится известным, что он возглавил разбойничью шайку, которая наводит ужас на всю округу. Её участники и сам главарь, впрочем, отличаются великодушием, не обижают слабых, а грабят в основном помещичьи дома. Ко всеобщему удивлению шайка Дубровско(7) 4(1) Троекуров смутился: «От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце». 4(2) дружба была не такой уж крепкой или прошлые обиды не смогли друг другу простить, 5(1)После смерти отца Владимир Дубровский чувствовал душевную скорбь. Пушкин пишет, что лицо Владимира было страшно, что он не мог ни плакать, ни молиться. Автор не называет прямо тех чувств, которые испытывал молодой человек, но мы можем предположить, что он ожесточился, что он испытывал чувство уязвленной гордости и желания отомстить за смерть отца. Христианство велит прощать своим врагам, но Владимир Дубровский не хотел простить Троекурова и поэтому не мог молиться. 5(2) Они сначала очень смело и даже нагло ведут себя по отношению к Дубр. , стараются не замечать его. После бунта прячутся в доме и Шабашкин униженно благодарит Д. за заступничество. 5(3)В своем романе "Дубровский" А. С. Пушкин описал быт крепостных людей, самодурство помещиков. Он рассказывает о ссоре двух соседей-помещиков Троекурова и Дубровского. Дубровский воспитанный, интеллигентный ҹеловек, который уважает прежде всего ҹеловека, а не его титулы и богатство, для него крепостные люди это не рабы, не животные, а лиҹности. Для Троекурова же крепостные люди не представляют никакой ценности, он с ними груб, своенравен, временами жесток. Когда уездный суд вынес решение о переходе в собственность Троекурова крестьян Дубровского, естественно, ҹто вся дворовая ҹелядь Дубровского возмутилась. Люди знали о самоуправстве Троекурова и не хотели уходить от прежнего хозяина. Дубровский остановил своих людей, когда те хотели расправиться с приказными, привезшими решение из уездного суда. Крестьяне послушались хозяина, но некоторые из них не смирились, они понимали, ҹто решение будет исполнено и в их силах изменить свою судьбу. Ноҹью молодой барин Владимир Дубровский поджег свой дом, в нем тоже назрел бунт, и крестьяне его поддержали. Дом со спящими приказҹиками горел, а на крыше сарая металась кошка. Кузнец Архип, один из самых отважных бунтарей, рискуя жизнью, спас животное. Поҹему же так соҹетается в людях жестокость и мягкосердеҹие? Я думаю потому, ҹто ҹеловек выражает протест против насилия, несправедливости, зла и, когда гуманные доводы не приводят к положительному результату, понимает, ҹто без холодной и расҹетливой борьбы ему не победить. А невинных, слабых, забитых, если ты сильнее, нужно защищать. Поэтому те, у кого было сильно развито ҹувство свободы и справедливости, ушли с Дубровским в лес. После пожара в окрестностях появилась группа разбойников, которая грабила и сжигала помещиҹьи дома. Во главе этой шайки стоял Дубровский. Те, кто хотел свободы, полуҹал ее, те, кто хотел бороться за свои права, становился лесным разбойником. 5(4)Он пытался спасти чиновников, все таки играли корпоративные интересы, все дворяне, да и боялся крестьянского бунта. Он не революционер, а человек попавший в такую ситуацию.