Духовне багатство найбільший скарб життя

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Версія 1: А чи багато в наш час людей,що багаті духовно? Думаю, не кожному зараз це потрібно. Усі тільки і думають про те, щою збагатитися фінансово. Але вони сліпі. Духовне багатство- дуже важливе в житті кожного з нас. Людина не повинна бути, так би мовити, "пустою всередині". Такі люди, на мою думку, не мають надії на краще. Тільки той, хто хоче та робить усе для того,щоб збагатитися духовно є дійсно людиною, яка вдосконалює себе як особистість. Виходячи з цього, я гадаю, що , звісно, людина обов"язково повинна бути духовно збагаченою. Версія 2: Ми всі знаємо що потрібно людей не по зовнішньому вигляді дивитися, а в душу. Адже що людина без душі? У кожної людини є своє щось не повторне! У одної людини талант до малювання, до хореографії і багато іншого. Духовне багатство найбільший скарб у житті людини коли я прочитав я замилився..адже це так! Ми ходимо до школи, получаємо добрі оцінки, приходимо додому і ми знаєм що нас чекає наша матуся, яка тебе любить більше життя і ніколи тебе не зрадить. Задумайтеся...бо духовне багатство воно дороге, і ми будемо кращими і я все вірю! Версія3: Духовний світ людини. Він глибокий, багатогранний, не пізнаний до кінця. Чим він багатіший, тим цікавіше людина, тим змістовніше і прекрасніше його життя. На варті нашої духовності, нашої душевної чистоти коштують вічні обережи, про яких народ говорить: це загальнолюдські цінності. Мамина колискова, молитва Богові, батьківське благословення - це далеко не повний перелік тих скарбів, які очищають і ушляхетнюють нашу душу, оберігають її від скверни і прагматизму, користолюбства, невірності…