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Неметаллы, которые реагируют с металлами
Математика
Неметаллы, которые реагируют с металлами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ca + Cl2 = CaCl2 4Li + O2 = 2Li2O 2Na + S = Na2S
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