От слов бумага снимок кружок и фото образуйте сложные слова
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От слов бумага снимок кружок и фото образуйте сложные слова
Ответ(ы):
Гость:
Фотоснимок, фотобумага, фотокружок
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