Военочальник, подкомандованием которого находилось 10 тысяч воинов
История
Военочальник, подкомандованием которого находилось 10 тысяч воинов
Ответ(ы):
Гость:
Чингисхан (Армия монгольской империи)
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