На спектакль кукольного театра пришли 28 девочек, 25 мальчиков, а взрослых на 13 мень??е, чем мальчиков и девочек вместе.Сколько взрослых посмотрели спектакль. Сколько всего зрителей пришло на представление.. Надо составить выр...
Математика
На спектакль кукольного театра пришли 28 девочек, 25 мальчиков, а взрослых на 13 мень??е, чем мальчиков и девочек вместе.Сколько взрослых посмотрели спектакль. Сколько всего зрителей пришло на представление.. Надо составить выражение
Ответ(ы):
Гость:
1. ( 28+25)-13. Взрослых 2. 28 + 25+ (28+25)-13
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