На спектакль кукольного театра пришли 28 девочек, 25 мальчиков, а взрослых на 13 мень??е, чем мальчиков и девочек вместе.Сколько взрослых посмотрели спектакль. Сколько всего зрителей пришло на представление.. Надо составить выр...

Математика

На спектакль кукольного театра пришли 28 девочек, 25 мальчиков, а взрослых на 13 мень??е, чем мальчиков и девочек вместе.Сколько взрослых посмотрели спектакль. Сколько всего зрителей пришло на представление.. Надо составить выражение

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