Истинное, почему 2 нн?
Русский язык
Истинное, почему 2 нн?
Ответ(ы):
Гость:
Это прилагательное, основанное от существительного, у которого основа окончавиется на Н истиН, а еще одна Н - суффикс прилагательного
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