В первый день лошадь съела 6 кг овса , что составило 30% всего запаса, во - второй день 45% оставшегося овса, в третий - оставшийся овес. Сколько кг съела лошадь в третий день?
Математика
В первый день лошадь съела 6 кг овса , что составило 30% всего запаса, во - второй день 45% оставшегося овса, в третий - оставшийся овес. Сколько кг съела лошадь в третий день?
Ответ(ы):
Гость:
6кг=30% 6/30=0,2 кг - 1% 100%=20кг 20-6=14 кг овса осталось на второй день 14-45%=14-14*0,45=14-6,3=7,7кг осталось на третий день ответ 7,7кг
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