В первый день лошадь съела 6 кг овса , что составило 30% всего запаса, во - второй день 45% оставшегося овса, в третий - оставшийся овес. Сколько кг съела лошадь в третий день?

Математика

В первый день лошадь съела 6 кг овса , что составило 30% всего запаса, во - второй день 45% оставшегося овса, в третий - оставшийся овес. Сколько кг съела лошадь в третий день?

Автор: Гость