Приметр прямоугольника 64 см. Какие у него должны быть размеры, чтобы площадь была ??аибольшей? Решите задачу методом проб и проверок.
Математика
Приметр прямоугольника 64 см. Какие у него должны быть размеры, чтобы площадь была ??аибольшей? Решите задачу методом проб и проверок.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что надо найти все углы и их потом сложить тмпользуя несколько неизвестных
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