Два автобуса вышли одонвременно с конечных станций навстречу друг другую.Скорость одного автобуса 52км/ч,а другого на 6 км больше.Вычесли длину маршрута,если автобусы встретились через 4ч.
Математика
Два автобуса вышли одонвременно с конечных станций навстречу друг другую.Скорость одного автобуса 52км/ч,а другого на 6 км больше.Вычесли длину маршрута,если автобусы встретились через 4ч.
Ответ(ы):
Гость:
1) 52+6=58 км в час 2) 52*4=208км проехал первый 3)58*4=232друой 4)208+232=440ки длина маршрута
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