Два автобуса вышли одонвременно с конечных станций навстречу друг другую.Скорость одного автобуса 52км/ч,а другого на 6 км больше.Вычесли длину маршрута,если автобусы встретились через 4ч.

Математика

Два автобуса вышли одонвременно с конечных станций навстречу друг другую.Скорость одного автобуса 52км/ч,а другого на 6 км больше.Вычесли длину маршрута,если автобусы встретились через 4ч.

Автор: Гость