Числитель дроби на 6 меньше знаменателя если знаменатель увеличить на 5,а числитель умножить на 15,то получится число 1,25 .найти дробь
Алгебра
Числитель дроби на 6 меньше знаменателя если знаменатель увеличить на 5,а числитель умножить на 15,то получится число 1,25 .найти дробь
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