Какой процесс называют брожением?Для каких организмов он характерен???

Биология
Какой процесс называют брожением?Для каких организмов он характерен???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Брожение - процесс анаэробного расщепления органических веществ, преимущественно углеводов , происходящее под действием ферментов. Этот процесс характерен для анаэробных организмов, т.е. грибы, протисты, бактерии, а из животных: ленточные черви, сосальщики, аскориды.
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