Какой процесс называют брожением?Для каких организмов он характерен???

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Брожение - процесс анаэробного расщепления органических веществ, преимущественно углеводов , происходящее под действием ферментов. Этот процесс характерен для анаэробных организмов, т.е. грибы, протисты, бактерии, а из животных: ленточные черви, сосальщики, аскориды.